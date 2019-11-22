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Как выглядят гимнастки в обычной жизни 

Рамблер 10 часов назад
Художественная гимнастика считается одним из популярнейших видов спорта. Девушки выступают в специальных костюмах-купальниках. Заниматься с распущенными волосами недопустимо. Разработан регламент, по которому девушки обязаны укладывать волосы в определенную прическу. Это плотно стянутый шар из волос, который называют «гулька». Девушки также наносят на лицо специальный макияж. Все это делает девушек похожими друг на друга, сглаживает индивидуальность и красоту. Мы сравнили как выглядят российские гимнастки на соревнованиях и в жизни.
Екатерина Селезнева — 24-летняя гимнастка из города Пушкино. На летней универсиаде в Неаполе она взяла пять наград, четыре из которых оказались золотыми.
Екатерина Селезнёва родилась в городе Пушкино. С пятилетнего возраста занимается в секции художественной гимнастики у своей мамы Ольги Назаровой.
С детских лет побеждает на различных соревнованиях. В сборную страны она попала в 2013 году и уже в следующем сезоне стала чемпионкой России.
В 2017 году к Екатерине пришел первый крупный международный успех. Гимнастка взяла золото на летней универсиаде в Тайбее. Она была второй в многоборье, в упражнениях с обручем и лентой. С булавами оказалась третьей, зато с мячом выиграла золото.
На чемпионате России 2019 года, который прошёл в конце июня, Селезнёва имела все шансы стать третьей в многоборье, следом за Ариной и Диной, но в последней дисциплине — упражнениях с мячом — Катя допустила ряд ошибок и стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,05 балла.
Екатерина всерьез претендует на путевку на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Александра Семенова — 21-летняя российская гимнастка, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях, призер чемпионата России.
Спортсменка родилась в Великом Новгороде. С 2 лет начала заниматься художественной гимнастикой под руководством своей мамы Виктории Текель. Отец Александры пропал без вести, когда ей было 6 лет. Через 4 года она с мамой переехала в Санкт-Петербург.
В сентябре 2013 года Саша прошла в основной состав сборной России.
В 2014 году она в составе российской команды взяла золото кубке Мира в Ташкенте. А в сентябре на Чемпионате Мира в Измире спортсменки забрали все золото.
В мае 2018 года Александра была дисквалифицирована на два года за допинг. Девушка отрицает прием запрещенных препаратов. Она провела независимую химическую экспертизу, но комиссия даже не стала ее рассматривать.
Элеонора Романова — 21-летняя российская, ранее украинская, гимнастка. Чемпионка Украины среди юниорок 2013 года. За Россию выступает с сентября 2016 года.
Элеонора пришла в художественную гимнастику в пятилетнем возрасте.
Выступать на международных соревнованиях по художественной гимнастике стала в 2011 году.
В начале 2016 года семья Романовых решила покинуть Украину. В том же году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства спортсменке.
В 2018 году Элеонора завоевала золотую медаль на соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также бронзу на Открытом кубке на призы заслуженного мастера спорта Алии Гараевой.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии27 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Летние виды спорта , Фото , Екатерина Селезнева , Ольга Назарова , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ
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