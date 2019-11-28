Синхронистка показала, что скрыто под водой

Синхронистка Варвара Субботина признается, что зависима от Instagram. Она тратит очень много времени свой блог, но это полностью окупается вниманием подписчиков.

18-летняя спортсменка уже может похвастаться победами на мировых первенствах. Она является четырехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Внешность девушки настолько притягательная, что тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации слишком горячих фото.

Как сообщает РИА Спорт, в ноябре 2019 года синхронистки сборной России победили в номинации "Команда года" по версии журнала "Glamour". В число победительниц вошла и Варвара Субботина.

Сейчас в Instagram-аккаунте красавицы более 35 тысяч подписчиков.