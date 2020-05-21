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Синхронистка рассказала о выступлении без купальника 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как однажды ей пришлось выступать в одних трусах, без купальника. Случай произошел еще в детстве, так как мама забыла положить форму в рюкзак. Об этом сообщает Чемпионат.com.
«Когда мне было 10 лет, нашу пятиэтажку сломали, а нас переселили в другой район Москвы. Родился младший брат, и родителям было сложно возить меня на тренировки. Они решили перевести меня в другой бассейн, чтобы я могла сама ездить на метро (до этого меня постоянно провожали и забирали родители).
Я проходила отборы у нескольких разных тренеров. Однажды, когда мы приехали на просмотр, мама забыла положить мне в рюкзак купальник. Что делать, пришлось плавать в трусах.
20 лет назад как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах», — поделилась спортсменка у себя на странице в Instagram, прикрепив текст к своему детскому фото.
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Летние виды спорта , Фото
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