Что стало с Моникой Селеш 

Моника Селеш — звезда мирового тенниса. В 90-е она завоевала 9 титулов на турнирах «Большого шлема». Об этом рассказывает Чемпионат.com.

Моника родилась в венгерской семье в Югославии в 1973 году. В пятилетнем возрасте будущая спортсменка увидела по телевизору выступление теннисиста Бьорна Борга и взялась за ракетку. Чтобы девочка могла тренироваться, её отец Кароль Селеш сделал для нее импровизированный корт, натянув верёвку между двумя машинами на парковке. На мяче он нарисовал мышонка Джерри и сказал дочке: «Ты — кот Том, бей его!».

В 1990 году, в возрасте 16,5 лет Моника на « Ролан Гаррос » обыграла Штеффи Граф, завоевав свой первый трофей турниров «Большого шлема». Через три года Селеш стала 8-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и возглавляла рейтинг WTA на протяжении 100 недель.

К сожалению, в апреле 1993 года на турнире в Гамбурге ярый фанат Граф Гюнтер Пархе подкрался к Монике и ударил ее ножом в спину. Рана оказалась не опасной, но спортсменка еще долго пребывала с состоянии шока.

Процесс восстановления теннисистки затянулся на два года. Девушка переоборудовала свой дом в крепость с камерами и сигнализацией. Ее терзали кошмары, от которых она просыпалась по ночам с ужасными криками. Она совсем перестала интересоваться жизнью.

В конце концов, выход был найден: Моника стала работать с психотерапевтом, встречалась со знаменитым боксёром Мухаммедом Али , а также занималась теннисом с детьми-инвалидами. «В какой-то момент я сумела взглянуть на свои проблемы со стороны и перестала себя жалеть», — вспоминала Селеш.

После двух лет борьбы с последствиями нападения Селеш вернулась в большой спорт.

На US Open-1995 спортсменка дошла до финала и уступила только Штеффи Граф. А уже в следующем году в Мельбурне смогла завоевать свой 9-й титул на турнирах «Большого шлема».

В 1998 году от рака умер ее отец. Девушка тяжело переживала кончину самого близкого человека. На «Ролан Гаррос» Моника выступала в память об отце и дошла до финала, где уступила испанке Аранче Санчес-Викарио. Поздравляя чемпионку, Селеш в ответ услышала: «Извини, что я тебя победила».

Всего за карьеру Селеш выиграла 53 титула в одиночном разряде, в том числе и 9 на турнирах «Большого шлема».

Все это время чемпионка боролась с лишним весом. Моника призналась, что не могла контролировать своё питание и страдала от психогенного переедания: «Приступы обычно случались у меня по вечерам, когда я оставалась одна после тренировок. И тогда я объедалась. Контролировать это было невозможно. Я стыдилась этого, но ничего поделать с собой не могла». Селеш поедала картофельные чипсы, бургеры и другую нездоровую пищу. Ей удалось справиться с обжорством только с помощью специалистов.

Чемпионка ушла из тенниса в 2003 году. На отдыхе Моника увлеклась написанием книг, учавствовала в телевизионных шоу. Она выпустила несколько автобиографических произведений и несколько романов о жизни подростков, которые обучаются в спортивной академии.

В 2009 году в знак признания спортивных успехов Моники Селеш её ввели в Международный зал теннисной славы.

С личной жизнью у Моники Селеш сейчас тоже всё в порядке. В 2009 году она вышла замуж за известного бизнесмена Тома Голисано, который владел командой НХЛ «Баффало Сэйбрз» и Национальной лиги лакросса «Баффало Бандитс».