Что стало со звездой тенниса Андре Агасси 

Андре Агасси радовал весь мир своей удивительной игрой на корте больше двадцати лет. Он завоевал олимпийской золото и восемь раз побеждал в турнирах серии Большого шлема, в составе сборной США трижды брал Кубок Дэвиса, в общей сложности 101 неделю был первой ракеткой мира.

Газета «Спорт-Экспресс» рассказала, из-за кого облысел американский теннисист и какую роль в его жизни сыграли женщины.

Издание отмечает, что отношения с женщинами всегда отражались на карьере Агасси. Когда он встречался с Барбарой Стрейзанд , то выходил на корт в парике и ярких нарядах, а немецкая теннисистка Штеффи Граф сделала его «чинным отцом семейства».

Агасси жаловался, что надоел Стрейзанд, она начала обращаться с ним как с «мальчиком по вызову», а затем выгнала.

В конце 1980-х на фоне стрессов и нагрузок спортсмен начал терять волосы на голове. Его пышная шевелюра была брендом, но Агасси пришлось принять облысение и подстричься. По одной из версий, сменить имидж ему помогла очередная подруга — американская актриса Брук Шилдс.

В 1997 они поженились, но Агасси донимал актрису ревностью, в итоге они расстались и Андре пристрастился к наркотикам. Он даже провалил допинг-тест, но смог выкрутиться, сказав, что по ошибке выпил воду из чужого стакана. Через много лет он признался, что солгал.

В 1999 году Агасси начал ухаживать за Граф, в 2001-м они поженились и стали родителями мальчика и девочки.

Сейчас Агасси занимается благотворительностью и не попадает в скандальные ситуации.