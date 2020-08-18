Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки

Что стало с лучшим теннисистом России Евгением Кафельниковым 

Александр Котлеткин 7 часов назад
Олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников остается самым титулованным теннисистом в истории России. В последнее время Кафельников часто появлялся в новостях благодаря своим высказываниям о «Спартаке» (он ярый болельщик московского клуба) и из-за дочери Алеси.
Кафельников родился в Сочи 18 февраля 1974 года. Впервые он взял ракетку в руки в пять лет, уже в шесть начал участвовать в турнирах, а в 1990-м одержал победу на юношеском Кубке мира.
Кафельников сменил несколько тренеров, в 1991-1998 годах он тренировался у заслуженного тренера России Анатолия Лепешина. По словам Кафельникова, именно Лепешин сделал из него теннисиста.
С 1995-го Кафельников стабильно входил в десятку сильнейших теннисистов мира.
Россиянин стал чемпионом «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 1996 году, трехкратным чемпионом «Ролан Гаррос» в парном разряде (1996, 1997 и 2002), чемпионом Australian Open в 1999-м и одержал множество других побед. Он стал последним теннисистом, победившем на одном и том же турнире «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах (1996 год).
На сайте ATP Tour сказано, что за свою карьеру Кафельников заработал 23 миллиона 800 тысяч долларов.
Карьеру Кафельников завершил в 29 лет. В интервью Sports.ru он рассказывал, что после этого, в 2003 году, ему предлагали стать депутатом Госдумы. По словам Кафельникова, он отказался, так как не хотел «нажимать на те кнопки, которые будут отражать не столько мое решение».
С 2005 года Кафельников начал участвовать в турнирах по гольфу и в 2011-м лидировал на первенстве России. Выступал на ветеранских теннисных турнирах.
У Кафельникова есть лицензия пилота, он любит играть в покер и занимается благотворительностью, в том числе поддерживает юных теннисистов и больницы.
В 1998-2001 годах Кафельников был женат на модели Марии Тишковой. В их браке родилась единственная дочь теннисиста, модель Алеся Кафельникова.
Как писал «Рамблер», летом 2017 года в твиттере Кафельникова появилась серия публикаций, в которых теннисист называл себя «отцом — неудачником» и заявлял, что «попал в ад», причиной которого стали наркотики.
В СМИ появлялась информация, что его дочь некоторое время провела в реанимации, затем попала в психоневрологический диспансер с паническими атаками.
Видео дня. В Подмосковье прошел Чемпионат России по конкуру
Комментарии 2
Теннис , Фото , Алеся Кафельникова , Ролан Гаррос , Евгений Кафельников , Спартак , Госдума , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Биатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
Биатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
Смолов отправится в новую команду
Смолов отправится в новую команду
Французский футболист получит российское гражданство
Французский футболист получит российское гражданство
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение