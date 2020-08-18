Олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников остается самым титулованным теннисистом в истории России. В последнее время Кафельников часто появлялся в новостях благодаря своим высказываниям о «Спартаке» (он ярый болельщик московского клуба) и из-за дочери Алеси.

Кафельников родился в Сочи 18 февраля 1974 года. Впервые он взял ракетку в руки в пять лет, уже в шесть начал участвовать в турнирах, а в 1990-м одержал победу на юношеском Кубке мира.

Кафельников сменил несколько тренеров, в 1991-1998 годах он тренировался у заслуженного тренера России Анатолия Лепешина. По словам Кафельникова, именно Лепешин сделал из него теннисиста.

С 1995-го Кафельников стабильно входил в десятку сильнейших теннисистов мира.

Россиянин стал чемпионом « Ролан Гаррос » в одиночном разряде в 1996 году, трехкратным чемпионом «Ролан Гаррос» в парном разряде (1996, 1997 и 2002), чемпионом Australian Open в 1999-м и одержал множество других побед. Он стал последним теннисистом, победившем на одном и том же турнире «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах (1996 год).

На сайте ATP Tour сказано, что за свою карьеру Кафельников заработал 23 миллиона 800 тысяч долларов.

Карьеру Кафельников завершил в 29 лет. В интервью Sports.ru он рассказывал, что после этого, в 2003 году, ему предлагали стать депутатом Госдумы . По словам Кафельникова, он отказался, так как не хотел «нажимать на те кнопки, которые будут отражать не столько мое решение».

С 2005 года Кафельников начал участвовать в турнирах по гольфу и в 2011-м лидировал на первенстве России. Выступал на ветеранских теннисных турнирах.

У Кафельникова есть лицензия пилота, он любит играть в покер и занимается благотворительностью, в том числе поддерживает юных теннисистов и больницы.

В 1998-2001 годах Кафельников был женат на модели Марии Тишковой. В их браке родилась единственная дочь теннисиста, модель Алеся Кафельникова

Как писал «Рамблер», летом 2017 года в твиттере Кафельникова появилась серия публикаций, в которых теннисист называл себя «отцом — неудачником» и заявлял, что «попал в ад», причиной которого стали наркотики.

В СМИ появлялась информация, что его дочь некоторое время провела в реанимации, затем попала в психоневрологический диспансер с паническими атаками.