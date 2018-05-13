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Россия переиграла Швейцарию
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Россия переиграла Швейцарию 

Рамблер 1 час назад
Россия переиграла Швейцарию
1/12  Хоккеисты сборной России со счетом 4:3 выиграли у команды Швейцарии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира.
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2/12  Матч состоялся на стадионе «Роял-Арена» в Копенгагене.
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Среди российских игроков отличились Кирилл Капризов (23-я минута), Евгений Дадонов (28), Никита Нестеров (40) и Михаил Григоренко (57). Ворота россиян атаковали Рамон Унтерзандер (27), Свен Андригетто (52) и Гаэтан Хас (59).
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