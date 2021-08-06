Олимпиада-2020: "Японский национализм" и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

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В Госдуме оценили идею ограничить участие россиян в Играх в Токио

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Читатели японского издания Jiji Press заявили, что атлеты из России должны выступать в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала «национализмом» такие слова, а также запрет россиянам выступать под своим флагом, пишет «Рамблер».

Лукашенко обвинили в нарушении олимпийского перемирия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия. Он подчеркнул, что успокоился только тогда, когда Тимановская благополучно прибыла в Польшу, сообщает «Рамблер».

Российский боец пожаловался на укус соперника в финале Олимпиады

Россиянин Заур Угуев победил двукратного призера Олимпийских игр Кумара Рави из Индии, завоевав золотую медаль в Токио. По словам российского борца вольного стиля, соперник применил против него запрещенный прием, укусив за руку, однако судьи никак на это не отреагировали, пишет «Рамблер».

Украинская легкоатлетка расплакалась из-за отсутствия тренера на Олимпиаде

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, занявшая пятое место на Играх в Токио, расплакалась на пресс-конференции. Комментируя свой результат, спортсменка отметила, что была совершенно одна в секторе по прыжкам, а ей очень нужна была поддержка тренера, сообщает «Рамблер».

Тимановская рассказала о своем будущем после скандала на Олимпиаде

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, запросившая политическое убежище в Польше после скандала на Олимпийских играх в Токио, заявила, что хотела бы продолжить свою спортивную карьеру. Она добавила, что на выбор страны также повлияла территориальная близость Польши к Белоруссии, пишет «Рамблер».

Россиянка завоевала первую за девять лет медаль в легкой атлетике

Легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом. С первой попытки Сидоровой покорились отметки в 4,5, 4,7, 4,8 и 4,85 метров, сообщает «Рамблер».

Российский боксер взял золото Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг над американцем Дьюко Рэганом. Он принес российской сборной первое золото в боксе, пишет «Рамблер».

Российские волейболисты обыграли бразильцев на Олимпиаде в Токио