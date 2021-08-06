Олимпиада-2020: "Японский национализм" и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.
Читатели японского издания Jiji Press заявили, что атлеты из России должны выступать в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала «национализмом» такие слова, а также запрет россиянам выступать под своим флагом, пишет «Рамблер».
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия. Он подчеркнул, что успокоился только тогда, когда Тимановская благополучно прибыла в Польшу, сообщает «Рамблер».
Россиянин Заур Угуев победил двукратного призера Олимпийских игр Кумара Рави из Индии, завоевав золотую медаль в Токио. По словам российского борца вольного стиля, соперник применил против него запрещенный прием, укусив за руку, однако судьи никак на это не отреагировали, пишет «Рамблер».
Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, занявшая пятое место на Играх в Токио, расплакалась на пресс-конференции. Комментируя свой результат, спортсменка отметила, что была совершенно одна в секторе по прыжкам, а ей очень нужна была поддержка тренера, сообщает «Рамблер».
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, запросившая политическое убежище в Польше после скандала на Олимпийских играх в Токио, заявила, что хотела бы продолжить свою спортивную карьеру. Она добавила, что на выбор страны также повлияла территориальная близость Польши к Белоруссии, пишет «Рамблер».
Легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом. С первой попытки Сидоровой покорились отметки в 4,5, 4,7, 4,8 и 4,85 метров, сообщает «Рамблер».
Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг над американцем Дьюко Рэганом. Он принес российской сборной первое золото в боксе, пишет «Рамблер».
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио, одержав значимую победу над командой из Бразилии. В полуфинале россияне сумели выиграть со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), сообщает «Рамблер».