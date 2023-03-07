«Двухлетнее отстранение Ирины Винер от гимнастики, с одной стороны, нелепо (всё-таки с момента инкриминируемых российскому тренеру событий прошло полтора года), но с другой — заставляет вспомнить поговорку о том, что месть — это блюдо, которое подают холодным.



Месть ли это? Безусловно. Такой очень чёткий маркер, что Международная федерация гимнастики ничего никогда не забывает и не прощает даже за давностью содеянного. Особенно циничен пункт, что отстранение вступит в силу только после того, как российские гимнастки вернутся на международную арену.



Неожиданность ли это? Абсолютно нет. Когда за первой частью Марлезонского балета (в Токио) последовала вторая (выступление Винер на чемпионате мира в октябре 2021-го), было понятно, что FIG не оставит это без внимания. По этому поводу я тогда ещё написала:



«Самое время задать вопрос, что за всем этим последует. В лучшем случае наша страна просто лишится части своего авторитета, и это ударит даже не по сёстрам Авериным, которые уже выиграли в гимнастике тот максимум, на который были способны, а по тем, кто придёт им на смену. В худшем — совершенно не исключено, что кто-то из нынешних боссов Международного олимпийского комитета рано или поздно задаст олимпийской общественности вопрос: а нужен ли нам в олимпийской программе источник непрерывных склок и скандалов?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.