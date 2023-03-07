Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о дисквалификации главы ВФХГ и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.
Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. В Международной федерации гимнастики (FIG) посчитали, что публичные заявления Винер после Олимпийских игр 2020 являются оскорбительными. Также Винер припомнили снятие с выборов кандидатуры члена технического комитета FIG Натальи Кузьминой, участвовавшей в судейском скандале на Играх в Токио.
«Лучших закапывают. Живьём. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
ВФХГ изучает вопрос подачи апелляции на решение FIG о двухлетней дисквалификации Винер.
Международная федерация гимнастики (FIG) пояснила отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Подробности появились на сайте организации.
В FIG рассказали, что Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации. Санкции против Винер начнут действовать через день после окончания отстранения российских гимнастов, действующего со 2 марта 2022 года, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет с 6 марта 2023-го.
Ранее 6 марта FIG отстранила Винер из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.
В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.
Решение отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на шаг приблизило Международную федерацию гимнастики (FIG) к пропасти. Такое мнение ТАСС во вторник высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Я расцениваю это как очередной пример вмешательства политики в спорт, - сказал Жуков. - Ирину Александровну [Винер] наказали за критику судейства на Олимпийских играх, которая была абсолютно справедливой. Тот вклад, который внесла Винер в развитие мировой художественной гимнастики, нельзя сравнить ни с чьим другим. Международная федерация гимнастики, отстранив год назад россиян от своих стартов, обрубила сук, на котором сама сидела. А после принятия решения о дисквалификации Винер был сделан еще один шаг к пропасти".
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о двухлетней дисквалификации главы ВФХГ Ирины Винер, поводом для которой стали высказывания тренера на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира – 2021.
«Двухлетнее отстранение Ирины Винер от гимнастики, с одной стороны, нелепо (всё-таки с момента инкриминируемых российскому тренеру событий прошло полтора года), но с другой — заставляет вспомнить поговорку о том, что месть — это блюдо, которое подают холодным.
Месть ли это? Безусловно. Такой очень чёткий маркер, что Международная федерация гимнастики ничего никогда не забывает и не прощает даже за давностью содеянного. Особенно циничен пункт, что отстранение вступит в силу только после того, как российские гимнастки вернутся на международную арену.
Неожиданность ли это? Абсолютно нет. Когда за первой частью Марлезонского балета (в Токио) последовала вторая (выступление Винер на чемпионате мира в октябре 2021-го), было понятно, что FIG не оставит это без внимания. По этому поводу я тогда ещё написала:
«Самое время задать вопрос, что за всем этим последует. В лучшем случае наша страна просто лишится части своего авторитета, и это ударит даже не по сёстрам Авериным, которые уже выиграли в гимнастике тот максимум, на который были способны, а по тем, кто придёт им на смену. В худшем — совершенно не исключено, что кто-то из нынешних боссов Международного олимпийского комитета рано или поздно задаст олимпийской общественности вопрос: а нужен ли нам в олимпийской программе источник непрерывных склок и скандалов?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что считает надуманными обвинения, предъявленные президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер, отстраненной от работы на два года.
«Я не помню, чтобы тренера отстраняли за то, что он пытался отстоять свою спортсменку, тем более вопросы к судейству были у всех. Все это абсолютно надуманно.
Дотянуть и сейчас выпустить это решение… Все время должны же быть какие то плохие новости про российский спорт, в допинге нас сейчас обвинить сложно, международных соревнований нет, вот теперь новая практика», — цитирует Журову «Матч ТВ».
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить на два года от работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной Ирину Винер.
«Ирина Александровна сделала очень многое для мировой художественной гимнастики. Я уже и не говорю про советскую и российскую. И перед ее заслугами у кого-то поднялась рука...
Благодаря и ее знаниям, и умениям художественная гимнастика популярна в мире. Жалко, что у них будут скучные Олимпийские игры», — сказала Хоркина «Спорт-Экспрессу».
Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях является торжеством обозленных бездарей. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
"Меня это нисколько не удивляет, - сказал Мамиашвили. - Если у кого-то челюсть отвисла и глаза по пять копеек стали, то эти люди далеки от реалий, которые сейчас происходят. Нет места для дискуссий, нет места для апелляций, нет места для какого-то толерантного отношения. И самое страшное - началось время тех, кто никогда не брал на себя ответственность, никогда не двигал вид спорта".
"Они всю жизнь сидели на обочине и люто ненавидели людей с полетом мысли, не стесняющихся иногда попасть под стену критики, - продолжил собеседник агентства. - Иногда кажущихся немножко чудаками. Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно. А рассчитывать на какое-то объективное отношение или хотя бы на возможность дискуссионного обмена мнениями - это не сейчас".
Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом ТАСС в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Решение FIG (Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС) об отстранении Ирины Винер - очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта", - сказал Чернышенко.
Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях напрямую связано с ее позицией по принципиальным вопросам. Такое мнение ТАСС во вторник высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Это слишком жесткий срок в данной ситуации, - сказал Свищев. - Тем более что ситуация уже давно прошла. С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG (Международная федерация гимнастики - прим. ТАСС) должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она - благодарность коллег, так скажем. Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики - это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер. Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам".