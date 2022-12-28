Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Во вторник, 27 декабря, лыжники столкнулись на спуске во время полуфинала спринта свободным стилем. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, в результате падения он на время потерял сознание. Инцидент не позволил обоим лыжникам пробиться в финальный забег. В среду оба лыжника пропустили гонку с раздельным стартом на 15 километров.

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— Сегодня с Сашей не общалась, мы общались вчера вечером, когда он был дома. Сказал, что все в порядке и чувствует себя хорошо. Но по поводу участия в гонке мы не общались с ним. Я так и думала, что он сегодня не приедет.



Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью. После вчерашнего падения Саши Серега (Устюгов) на финише переживал и спрашивал, все ли у него в порядке. Уверена, что они точно пообщаются и решат все вопросы. В следующий раз, когда они встретятся, это будет после нового года в Сыктывкаре, я надеюсь, этот конфликт будет улажен. Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, все было в шуточной форме, но что то переросло в неприязни друг к другу, — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Сергей Устюгов после паузы пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала лыжника Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым в гонке на Кубке России. Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта.

Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам». После конфликта в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал подробности столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Лыжник получил несколько царапин на лице.

«У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь.



Что обсуждать то с ним. Это не шоу, такое не должно проходить на соревнованиях. Нужно решать все в честной борьбе, не пытаться подрезать, тем более на спуске», — передает слова Большунова «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о столкновении с трехкратным чемпионом Игр Александром Большуновым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Из-за столкновения Большунов получил повреждения на лице, а сам спортсмен рассказал, что на пару секунд потерял сознание из-за своего падения.

«Я не знаю, это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню.



Когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что все в пределах правил. Умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожестче, нежели остальные спринты», — заявил Устюгов в эфире телеканала «Спортивный».

Российский тренер по лыжным гонкам Иван Брагин заявил, что у его подопечного Сергея Устюгова нет конфликта с Александром Большуновым.

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать — в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так всё и происходит. От их мальчишества проиграли все — в том числе болельщики», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент со столкновением лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске. В беседе с «Чемпионатом» она раскритиковала их поведение, назвав его неспортивным.

По мнению Резцовой, в произошедшей ситуации «неправы оба» лыжника. Она отметила, что «так себя вести нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно при болельщиках».

«Это неспортивное поведение и со стороны Большунова, и со стороны Устюгова. Как дети малые ссорятся между собой. Виноваты и тот, и другой. Надеюсь, что конфликт скоро прекратится», — заключила Резцова.

Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков назвал виновного в столкновении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

Крюков обратил внимание на то, что Устюгов не мог перестроиться, а значит уступить должен был соперник.

«Устюгов один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и проехал поворот. Он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях», — заявил он.

Спортивный психолог Вадим Гущин в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ прокомментировал столкновение лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Красноярске.

– Как он думает, будет ли теперь Большунов мстить?

– Большунов и раньше вел себя достаточно жестко по отношению к нашим норвежским непартнерам. Сейчас наши спортсмены лишены возможности соревноваться с зарубежными атлетами. Происходит то, что называется переходом или трансфером. Это действия, которые должны были быть адресованы в другую сторону, а сейчас происходит между собой.

Междоусобицы – это символ того, что не хватает соревнований и посильных противников. Из-за этого люди начинают бороться между собой так, как они привыкли бороться с теми же норвежцами, шведами, финнами и так далее. Это плохой симптом. Закрытость не идет на пользу и не помогает развитию индивидуальных видов спорта, – считает Вадим Гущин.

– Как поступить нашим спортсменам?

– Нужно находить возможности соревноваться более широкой компанией. Тогда эта агрессия будет распределяться равномерней и не будет выглядеть столь неприятной что ли.

Люди масштаба Устюгова и Большунова – игроки не внутреннего уровня. Они международные звезды. Очень хотелось, чтобы они соревновались со спортсменами Китая или Японии. Где еще есть лыжи?

– В этих странах все-таки иной уровень лыжного спорта.

– Высокий уровень лыж вообще в трех-четырех странах. Обратите внимание на тенденцию. Все больше стран начинают выигрывать в биатлоне. Лыжи – это да, весьма узкий мир. Может быть и мы поспособствуем развитию тех же китайцев в этом виде спорта. Они сейчас учатся играть в хоккей при помощи наших мастеров.

Разногласия среди лыжников сборной России не должны попадать в публичное поле, считает призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Алексей Петухов.

— На мой взгляд, если внутри сборной России присутствует негатив, он не должен выходить наружу и становиться достоянием СМИ и общественности. Следует создавать шоу, как это в свое время делал Петтер Нортуг. А все личные отношения должны оставаться в команде. В остальном нужно действовать по правилам. Но, возможно, в данной ситуации кто то изначально повел себя неправильно.

Считаю, Большунову и Устюгову необходимо разобраться между собой, потому что конфликты не красят лыжные гонки, — заявил Петухов RT.

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предложил свои варианты, как олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов могут урегулировать отношения между собой.

«Парням нужна срочная капитализация. Им вдвоём мощнейшим образом нужно выяснять отношения вообще везде: может быть, это будет драка на кулаках. Но теперь не до первой, а до десятой крови. Может быть, история в «Ледниковом периоде», когда они или в одиночном катании, или с разными партнёршами будут сражаться друг против друга. Затем на показательных объединятся в одну пару, помирятся и будут вместе показывать парное катание.



Ещё один вариант — синхронное плавание: там тоже могут выступать, солисты — один против другого. Мужчины же занимаются синхронным плаванием: Большунов против Устюгова — это прекрасно.



Можно выступить с концертами. Блестяще, когда поедут Большунов и Устюгов: и комический куплет, и драматические произведения. Конферансье у них уже есть — это Елена Валерьевна Вяльбе. Будет объявлять всё это. Причём могут собирать быть не только сельские дворцы культуры, но и большие дворцы спорта. Нужно капитализировать, ребята на слуху!



Единственное, где они не должны выяснять отношения — в биатлоне. Там есть оружие. Не дай бог начнут друг в друга палить!» – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что в рамках команды состоится разговор по поводу разногласий между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.